У США закликали РФ вплинути на бойовиків, щоб ОБСЄ провела розслідування підриву авто
Прес-секретар Держдепу США Марк Тонер заявив, що підрив автомобіля ОБСЄ говорить "про все більш небезпечні умови, в яких працює місія, включаючи боротьбу з обмеженням доступу і переслідуваннями".
Про це повідомляє Reuters.
Він також закликав Росію вплинути на бойовиків для проведення розслідування інциденту.
"Сполучені Штати закликають Росію використовувати свій вплив на сепаратистів, щоб дозволити ОБСЄ провести повне, прозоре і своєчасне розслідування", - сказав Тонер.
"Цей трагічний інцидент ясно показує, що всі сторони, і особливо сепаратистські сили під керівництвом Росії, повинні негайно виконати свої зобов'язання по мінським угодам", - підкреслив він.
Як відомо, 23 квітня в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.
Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.