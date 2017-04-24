У США закликали РФ вплинути на бойовиків, щоб ОБСЄ провела розслідування підриву авто

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Понеділок, 24 квітня 2017, 07:26

Прес-секретар Держдепу США Марк Тонер заявив, що підрив автомобіля ОБСЄ говорить "про все більш небезпечні умови, в яких працює місія, включаючи боротьбу з обмеженням доступу і переслідуваннями".

Про це повідомляє Reuters.

Він також закликав Росію вплинути на бойовиків для проведення розслідування інциденту.

"Сполучені Штати закликають Росію використовувати свій вплив на сепаратистів, щоб дозволити ОБСЄ провести повне, прозоре і своєчасне розслідування", - сказав Тонер.

 "Цей трагічний інцидент ясно показує, що всі сторони, і особливо сепаратистські сили під керівництвом Росії, повинні негайно виконати свої зобов'язання по мінським угодам", - підкреслив він.

Як відомо, 23 квітня в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

Теми: США ОБСЄ
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