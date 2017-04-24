В США призвали РФ повлиять на боевиков, чтобы ОБСЕ провела расследование подрыва авто

Пресс-секретарь Госдепа США Марк Тонер заявил, что подрыв автомобиля ОБСЕ говорит "о все более опасных условиях, в которых работает миссия, включая борьбу с ограничением доступа и преследованиями".

Об этом сообщает Reuters.

Он также призвал Россию повлиять на боевиков для проведения расследования инцидента.

"Соединенные Штаты призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы позволить ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование", - сказал Тонер.

"Этот трагический инцидент ясно показывает, что все стороны, и особенно сепаратистские силы под руководством России, должны немедленно выполнить свои обязательства по минским соглашениям", - подчеркнул он.

Как известно, 23 апреля в районе н.п. Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.