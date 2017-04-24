В США призвали РФ повлиять на боевиков, чтобы ОБСЕ провела расследование подрыва авто

63 просмотра
0
Понедельник, 24 апреля 2017, 07:26

Пресс-секретарь Госдепа США Марк Тонер заявил, что подрыв автомобиля ОБСЕ говорит "о все более опасных условиях, в которых работает миссия, включая борьбу с ограничением доступа и преследованиями".

Об этом сообщает Reuters.

Он также призвал Россию повлиять на боевиков для проведения расследования инцидента.

"Соединенные Штаты призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы позволить ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование", - сказал Тонер.

 "Этот трагический инцидент ясно показывает, что все стороны, и особенно сепаратистские силы под руководством России, должны немедленно выполнить свои обязательства по минским соглашениям", - подчеркнул он.

Как известно, 23 апреля в районе н.п. Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования. 

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

Темы: США ОБСЕ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Северная Корея пригрозила потопить американский авианосец 24 апреля 2017, 05:56
Тиллерсон подтвердил, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения "Минска" 24 апреля 2017, 05:30
Порошенко поговорил с Тиллерсоном о миротворцах под эгидой ООН на Донбассе 23 апреля 2017, 21:24
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Reuters cообщил окончательные итоги первого тура выборов во Франции
Сутки в АТО: 34 обстрела, боевики используют тяжелые минометы
ОБСЕ начала расследование подрыва автомобиля миссии
Голосование во Франции завершено. Лидируют Макрон и Ле Пен
Все новости
Почет разнообразию

Как это – быть парой с инвалидностью

Практическое руководство

Что происходит с ребенком до 5 лет, и что с этим делать родителям