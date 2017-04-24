Ситник: У справі Мартиненка є п'ять підозрюваних

Детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру генеральному директору "СхідГЗК" у справі про розкрадання коштів підприємства.

Про це повідомив на брифінгу в понеділок голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

За його словами, зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Очільник НАБУ розповів, що це вже п'ятий підозрюваний у справі, включаючи екс-нардепа Миколу Мартиненка, заступника голови правління "Нафтогазу України" Сергія Перелому і ще одного фігуранта, який зараз перебуває за кордоном, але його повідомлення про підозру вже складене.

"Існує п'ятий підозрюваний по "СхідГЗК". Підозра йому вже готова, але він перебуває наразі за кордоном", - сказав він.

Кореспондент "Української правди" спробував дізнатися в директора НАБУ, хто це, але відповіді не отримав.

Ситник повідомив також, що ця справа вже знаходиться в завершальній стадії.

Окрім того, він поскаржився на маніпуляції з боку захисту Мартиненка.

"Хотів би нагадати, що питання по цій справі НАБУ задавалося з лютого 2016 року. Якби ми мали за мету починати працювати у сфері піару, можливо б підозри були раніше. Ця справа пов'язана з міжнародними дорученнями, відповіді на них ми очікували більше року. Це запити з восьми країн. Коли доказів було достатньо, тоді підозра була підготовлена і підписана", - зауважив він.

Також Ситник відреагував на скарги про політичне переслідування.

"По цій справі наше розслідування перетинається з розслідуваннями у трьох країнах світу, тому зайве говорити про політичне переслідування", - зазначив голова НАБУ.

Як відомо, 20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, через які ДП "СхідГЗК" завдано збитків на суму 17,28 млн доларів.

Також було затримано другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК" - Сергія Перелому.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів, а також колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому під особисту поруку кількох народних депутатів.

Глава САП Назар Холодницький заявив, що після рішення Солом'янського суду щодо обрання запобіжного заходу для Мартиненка на завершення досудового розслідування є 2 місяці, під час яких прокуратура має зібрати та передати до суду усі докази у справі.

Роман Кравець, Євген Кізілов, УП