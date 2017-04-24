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Сытник: В деле Мартиненко есть пять подозреваемых

Понедельник, 24 апреля 2017, 14:45

Детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении генеральному директору "ВостГОК" по делу о хищении средств предприятия.

Об этом сообщил на брифинге в понедельник глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

По его словам, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Сытник не назвал имя гендиректора, но на сайте "ВостГОК" сообщается, что его зовут Александр Сорокин.

Директор НАБУ рассказал, что это уже пятый подозреваемый по делу, включая экс-нардепа Николая Мартыненко, заместителя председателя правления "Нафтогаза Украины" Сергея Перелому и еще одного фигуранта, который сейчас находится за границей, но его сообщение о подозрении уже составлено.

Сытник также сообщил, что это дело уже находится в завершающей стадии.

"Существует пятый подозреваемый по "ВостГОК". Подозрение ему уже готово, но он находится сейчас за границей", - сказал он.

Корреспондент "Украинской правды" попытался узнать у директора НАБУ, кто это, но ответа не получил.

Сытник также сообщил, что это дело уже находится в завершающей стадии.

Кроме того, он пожаловался на манипуляции со стороны защиты Мартыненко.

"Хотел бы напомнить, что вопросы по этому делу НАБУ задавались с февраля 2016 года. Если бы мы ставили цель начинать работать в сфере пиара, возможно подозрения были бы и раньше. Это дело связано с международными поручениями, ответы на них мы ожидали больше года. Это запросы из восьми стран. Когда доказательств было достаточно, тогда подозрение было подготовлено и подписано", - отметил он.

Также Сытник отреагировал на жалобы о политическом преследовании.

"По этому делу наше расследование пересекается с расследованиями в трех странах мира, поэтому излишне говорить о политическом преследовании", - отметил глава НАБУ.

Как известно, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов.

Также был задержан второй фигурант по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" - Сергей Перелома.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров, а также бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.

Глава САП Назар Холодницкий заявил, что после решения Соломенского суда об избрании меры пресечения для Мартыненко для завершение досудебного расследования есть 2 месяца, за время которых прокуратура должна собрать и передать в суд все доказательства по делу.

Роман Кравец, Евгений Кизилов, УП

Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратураСытникМартыненко
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