Турчинов поклав відповідальність за підрив авто ОБСЄ на Росію
Відповідальність за загибель члена моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі несе військово-політичне керівництво Росії.
Таку заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова передає прес-служба РНБО.
"Цей підрив є спланованим терористичним актом, скерованим проти місії ОБСЄ на Донбасі. Повну відповідальність за цей терористичний акт несе військово-політичне керівництво РФ, яке повністю контролює окуповану територію Донбасу. Жодні дії гібридних військ не відбуваються без узгодження з російським Генштабом", - наголосив він.
Турчинов каже, що міна, на якій 23 квітня підірвався автомобіль зі спостерігачами ОБСЄ, була закладена бойовиками російсько-терористичних угруповань.
"Одним із завдань, яке відпрацьовували терористи під час підриву автомобіля СММ ОБСЄ – це призупинення патрулювання окупованої території для масштабного та неконтрольованого переміщення російського озброєння та військової техніки, з ціллю подальшої підготовки масштабних військових провокацій", - повідомив секретар РНБО.
Він розповів, що про маршрут слідування представників ОБСЄ було попереджено російських військових представників в СЦКК та підконтрольні їм незаконні військові формування, які надали відповідні гарантії безпеки представникам ОБСЄ.
На думку Турчинова, заява міністра закордонних справ Сергія Лаврова про необхідність негайного пошуку винних є "блюзнірською та цинічною, тому що винні в цьому теракті знаходяться в Кремлі і несуть повну відповідальність за кров, як представників ОБСЄ так і українських військових і цивільних громадян".
Як повідомлялося, 23 квітня в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, в результаті чого один з членів місії загинув, двоє доставлені в лікарню.
Пізніше стало відомо, що загиблий – медпрацівник із США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.
За вказаним фактом управління Служби безпеки України в Луганській області відкрило кримінальне провадження за статтею "Терористичний акт, що призвів до загибелі людини".
Українська правда
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