Підрив автомобіля ОБСЄ названий терактом

Підрив автомобіля СММ ОБСЄ в окупованій частині Луганської області кваліфікували як теракт.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.

"За вказаним фактом Управлінням Служби безпеки України в Луганській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.258 КК України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів відділу прокуратури області ", - повідомили в прес-службі.

"Хід розслідування кримінального провадження за фактом терористичного акту знаходиться на контролі прокурора області", - йдеться в повідомленні.

Санкція ч.3 ст.258 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У той же час на сайті, який ретранслює офіційну позицію бойовиків, просувають інформацію про те, що підрив був здійснений ДРГ, яка складалася нібито з бійців 8 полку спецназу.

Бойовики уточнюють, що підрив стався на протитанковій міні, і нібито в 500-700 метрах від вказаного місця була виявлена так звана "льожка".

За твердженням бойовиків, ДРГ складалася з 3 осіб, навіть вказується керівник групи.

Як відомо, у неділю вранці на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ. Інцидент стався в районі населеного пункту Пришиб.

Один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.