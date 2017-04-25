Трамп закликав Радбез ООН "нарешті вирішити" проблему КНДР

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Вівторок, 25 квітня 2017, 02:06

Президент США Дональд Трамп закликав ООН розширити санкції проти КНДР.

З такою заявою президент США виступив на зустрічі з представниками Ради безпеки ООН, повідомляє BBC.

"Північна Корея - це велика проблема для всього світу. І цю проблему ми повинні, нарешті, вирішити", - цитує агентство Франс прес слова Трампа.

"Нинішній статус-кво в Північній Кореї неприйнятний, і Рада безпеки має запровадити додаткові, більш суворі санкції, щоб протидіяти корейській ядерній програмиі та програмі з виготовлення балістичних ракет", - заявив президент.

Як відомо, Північна Корея в останні роки регулярно проводить ракетні випробування, незважаючи на численні вимоги ООН припинити запуски.

Раніше Трамп заявив, що Вашингтон співпрацює з Китаєм для врегулювання ситуації навколо ядерної програми Північної Кореї і висловив упевненість, що Пекін використає свої важелі для тиску на КНДР.

При цьому, для підтримки готовності реагувати, до Корейського півострова була напрвлена ударна група військово-морського флоту США, в яку входить авіаносець "Карл Вінсон" і інші військові кораблі.

Північна Корея заявила, що американський авіаносець може бути потоплений одним ударом.

Раніше Північна Корея вже заявляла, що готова використовувати зброю проти ударної групи військово-морського флоту США і готова до війни, якщо буде спровокована Сполученими Штатами Америки.

Теми: ядерна зброя Північна Корея ООН Трамп
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