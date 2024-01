Трамп впевнений, що Китай працюватиме "дуже сильно" для утихомирення КНДР

Президент США Дональд Трамп абсолютно впевнений, що президент Китаю Ксі Цзіньпінь буде працювати "дуже, дуже сильно", щоб знизити напруженість, спровоковану ядерними та ракетними випробуваннями КНДР.

Про це він заявив на спільній із прем’єр-мінстром Італії Паоло Джентілоні прес-конференції в Білому домі, пише Bloomberg.

Трамп заявив, що Китай здійснив деякі "надзвичайні заходи протягом останніх двох-трьох годин". Він жодним чином не уточнив, про які саме заходи йдеться, однак видання Nikkei Asian Review повідомило, що Пекін може скоротити поставки сирої нафти в Північну Корею, якщо вона здійснить ще одне випробування ядерної ракети.

