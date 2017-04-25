Селам Луганщини на лінії розмежування обіцяють світло до кінця дня

258 переглядів
0
Вівторок, 25 квітня 2017, 13:47

"Луганське енергетичне об'єднання" до кінця дня вівторка планує підключити до електроенергії населені пункти, розташовані біля лінії зіткнення, що залишилися без електропостачання після припинення перетікання на неконтрольовані території.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор компанії Володимир Грицай.

"Є кілька невеликих населених пунктів, які знаходяться безпосередньо біля лінії зіткнення. До кінця дня ми їх включимо. Це не критично", – сказав він.

Грицай зазначив, що невирішеним залишається питання з заборгованістю в 5 мільярдів гривень, сформованої неконтрольованими територіями перед "ЛЕО".

"Поки не знаємо, що з цим боргом робити... Підприємство паралізоване, рахунки арештовані", – резюмував він.

Як повідомлялося, "ЛЕО" в останні роки неодноразово зверталося до уряду країни з проханням прийняти рішення про обмеження або припинення подачі електроенергії на НКТ через відсутність її оплати.

Відповідне рішення Кабмін прийняв тільки минулого тижня. Перетікання припинено з нуля годин 25 квітня.

Увечері в понеділок Луганськ залишився без електропостачання.

Водночас  заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука припустив, що після відмови поставляти світло в ОРЛО, поставки електрики на окуповані території Луганської області можуть здійснюватись з території РФ.

Теми: Луганська область енергетика
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Окуповану Донеччину теж можуть лишити без світла, але борг менший 25 квітня 2017, 11:40
В ОРЛО підірвався автомобіль СММ ОБСЄ, є загиблий 23 квітня 2017, 13:23
"Вікно в Європу": як змінилося життя Станиці Луганської за три роки війни 20 квітня 2017, 12:05
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Росія офіційно вирішила постачати електрику в окупований Луганськ
Медведчук вважає, що його дружба з Путіним допомагає Україні
У штабі АТО кажуть про відсутність втрат за добу
Російські спецслужби на травень готують провокації в Одесі – ГУР
Усі новини
"Гра престолів"

З’явилися перші офіційні фото 7 сезону "Гри престолів"

Страшна хвороба

Психоонколог Владислав Матреніцкій: Причина раку - стрес