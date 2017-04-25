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Поставки електроенергії до ОРЛО припинено

Вівторок, 25 квітня 2017, 00:58
Поставки електроенергії до ОРЛО припинено

Увечері в понеділок Луганськ залишився без електропостачання.

Про це повідомляють жителі міста з різних районів, пише Інтерфакс-Україна.

Раніше повідомлялося, що ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" з 25 квітня, згідно з рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та ДП "Енергоринок", припинить поставки електроенергії в неконтрольовану Києвом частину Луганської області.

"ЛЕО" неодноразово зверталося до уряду України з проханням прийняти рішення про обмеження або припинення подачі електроенергії на неконтрольовану територію через відсутність її оплати.

Національна енергетична компанія Укренерго повідомила, що з 25 квітня подача електроенергії на територію ОРЛО припиняється. Причиною припинення є несплата протягом тривалого часу за поставлену і спожиту на неконтрольованій території електроенергію.

Теми: ЛуганськенергетикаЛНР
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