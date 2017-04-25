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Селам Луганщини на лінії розмежування обіцяють світло до кінця дня

Вівторок, 25 квітня 2017, 13:47

"Луганське енергетичне об'єднання" до кінця дня вівторка планує підключити до електроенергії населені пункти, розташовані біля лінії зіткнення, що залишилися без електропостачання після припинення перетікання на неконтрольовані території.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор компанії Володимир Грицай.

"Є кілька невеликих населених пунктів, які знаходяться безпосередньо біля лінії зіткнення. До кінця дня ми їх включимо. Це не критично", – сказав він.

Грицай зазначив, що невирішеним залишається питання з заборгованістю в 5 мільярдів гривень, сформованої неконтрольованими територіями перед "ЛЕО".

"Поки не знаємо, що з цим боргом робити... Підприємство паралізоване, рахунки арештовані", – резюмував він.

Як повідомлялося, "ЛЕО" в останні роки неодноразово зверталося до уряду країни з проханням прийняти рішення про обмеження або припинення подачі електроенергії на НКТ через відсутність її оплати.

Відповідне рішення Кабмін прийняв тільки минулого тижня. Перетікання припинено з нуля годин 25 квітня.

Увечері в понеділок Луганськ залишився без електропостачання.

Водночас  заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука припустив, що після відмови поставляти світло в ОРЛО, поставки електрики на окуповані території Луганської області можуть здійснюватись з території РФ.

Теми: Луганська областьенергетика
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