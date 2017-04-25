Росія офіційно вирішила постачати електрику в окупований Луганськ

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Вівторок, 25 квітня 2017, 13:51

Уряд Росії вирішив почати поставки електроенергії до окупованої частини Луганської області.

Про це заявив "Інтерфаксу" повноважний представник президента РФ в Тристоронньої мінської групи Борис Гризлов.

"Згідно з діями влади України урядом РФ було прийнято рішення про забезпечення електропостачання з боку Російської Федерації в рамках гуманітарної підтримки", - сказав Гризлов.

За словами повпреда, ситуація з відключенням електроенергії в Луганську "стоїть в ряду інших дій, фактично відторгає окремі райони Донбасу від України".

"Зазначу, що для жителів Донбасу в умовах свідомої економічної блокади з боку України відсутня можливість для оплати електроенергії. Питання це, звичайно, буде обговорено завтра на контактній групі і її економічної підгрупі", - підкреслив Гризлов.

При цьому він назвав відмову постачати електрику в ОРЛО політично мотивованим і таким, що "абсолютно суперечить мінським угодами".

Він також повідомив, що обмеження споживачів на території Луганської області в даний час немає.

Як відомо, ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" з 25 квітня, згідно з рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та ДП "Енергоринок", припинило поставки електроенергії в неконтрольовану Києвом частину Луганської області.

Увечері в понеділок Луганськ залишився без електропостачання.

Водночас  заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука припустив, що після відмови поставляти світло в ОРЛО, поставки електрики на окуповані території Луганської області можуть здійснюватись з території РФ.

Теми: Росія Донбас
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