Місія ОБСЄ відновила роботу патрулів на Донбасі

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Вівторок, 25 квітня 2017, 14:59

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні відновила роботу патрулів на Донбасі по обидва боки лінії розмежування, перервану після підриву автомобіля зі спостерігачами.

Про це повідомляє 25 квітня прес-служба місії.

"Ми продовжуємо вживати заходів щодо забезпечення безпеки наших експертів на місці. Патрулювання проводиться з деякими обмеженнями у зв'язку з поточною оцінкою подій, які мали місце в неділю вранці", – сказано в повідомленні.

СММ залишається відданою місії виконання свого мандата і сприяння забезпеченню миру для народу України в тому числі шляхом моніторингу і звітності про ситуацію з безпекою.

В ОБСЄ наголосили, що для виконання цього завдання місії потрібен безпечний, надійний і безумовний доступ до територій.

Як повідомлялося, СММ ОБСЄ призупинила роботу патрулів після загибелі свого співробітника.

23 квітня в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, в результаті чого один з членів місії загинув, двоє доставлені в лікарню.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медпрацівник із США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

За вказаним фактом управління Служби безпеки України в Луганській області відкрило кримінальне провадження за статтею "Терористичний акт, що призвів до загибелі людини".

Українська правда

Теми: ОБСЄ Донбас
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