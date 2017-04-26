"Справа Хізб ут-Тахрір": кримському татарину Зейтуллаєву дали 12 років колонії

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Середа, 26 квітня 2017, 10:47

Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив до 12 років колонії суворого режиму кримського татарина Руслана Зейтуллаєва, обвинуваченого в організації в Криму осередку "Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє в Facebook журналіст Владислав Рязанцев.

За словами журналіста, підтримати Зейтуллаева прийшли понад 20 осіб.

Як відомо, Північно-Кавказький окружний військовий суду 7 вересня 2016 року виніс вироки Руслану Зейтуллаєву, Ферату Сайфуллаєву, Рустему Ваітову і Нурі Примову, визнавши їх винними в причетності до забороненої в Росії судом терористичної організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі" і створенні в окупованому Криму її осередку.

Підсудних засудили до п'яти років позбавлення волі, при цьому вони провину не визнали.

27 грудня 2016 року Верховний суд Росії скасував вирок Зейтуллаєву і відправив справу на новий розгляд.

Прокурор РФ попросив для Зейтуллаєва до 17 років ув'язнення.

Кримський татарин 23 дні тримав голодування на знак протесту проти кримінальної справи.

У справі "Хізб ут-Тахрір" проходять кримські мусульмани.

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню у Росії.

Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" в 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих "терористичними".

Українська правда

 

Теми: Крим кримські татари права людини
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