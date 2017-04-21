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Прокурор РФ просить засудити кримчанина Зейтуллаєва до 17 років

П'ятниця, 21 квітня 2017, 14:21

У п'ятницю Північно-Кавказький окружний військовий суд (Ростов-на-Дону, РФ) приступив до дебатів у справі кримчанина Руслана Зейтуллаєва, обвинуваченого у справі про осередок забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє "Кавказький вузол". Прокурор Геннадій Труханов в ході дебатів попросив засудити Зейтуллаєва до 17 років колонії.

Йому інкримінується "вербування прихильників, організація і проведення зборів "Хізб ут-Тахрір", а також вивчення членами осередку літератури забороненої організації.

Зейтуллаеє перед початком дебатів повідомив адвокатам, що 17 день продовжує розпочате 4 квітня голодування.

Як пише на своїй сторінці в Facebook журналіст Антон Наумлюк, Зейтуллаєв виглядає виснаженим, але тримається. Адвокати вмовляли його припинити голодування, однак Руслан відмовився робити це до винесення вироку.

"Готовий буду кинути, якщо не зможу читати намаз, якщо буду непритомніти, наприклад. Але я жодного разу ще не пропустив", - відповів Руслан.

Згідно з довідкою медслужби СІЗО, "стан Зейтуллаєва задовільний, медичних протипоказань для участі в судовому засіданні немає, вага становить 55 кілограм, діагноз - елементарне голодування".

 
Зейтуллаєв голодує 17 день
фото АНТОНА НАУМЛЮКА

Брати участь в дебатах, які почалися в п'ятницю, Руслан вже не може, не вистачає сил, буде оголошувати останнє слово. Суд дозволив говорити сидячи.

Північно-Кавказький окружний військовий суду 7 вересня 2016 року виніс вироки Руслану Зейтуллаєву, Ферату Сайфуллаєву, Рустему Ваітову і Нурі Примову, визнавши їх винними в причетності до забороненої в Росії судом терористичної організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі" і створенні в окупованому Криму її осередку. Підсудні були засуджені до п'яти років позбавлення волі, при цьому вони провину не визнали.

27 грудня 2016 року Верховний суд Росії скасував вирок Зейтуллаєву і відправив справу на новий розгляд.

Теми: кримські татариКрим
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