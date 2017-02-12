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В Ростове снова будут судить фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"

Воскресенье, 12 февраля 2017, 17:18
В Ростове снова будут судить фигуранта дела Хизб ут-Тахрир

В Ростове-на-Дону состоится рассмотрение уголовного дела в отношении фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир", крымского политзаключенного Руслана Зейтуллаева, которого обвиняют в терроризме.

Об этом сообщил адвокат Зейтуллаева Эмиль Курбединов.

"Вылетаем с Эдемом Семедляевым в Ростов-на-Дону, где будет проходить рассмотрение уголовного дела в отношении Руслана Зейтуллаева. Руслан обвиняется в терроризме по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ", - отметил адвокат.

Курбединов напомнил, что ранее военный суд не признал Зейтуллаева виновным по ч. 1 и приговорил к 7 годам по ч. 2.

"Однако Верховный суд, по ходатайству прокурора, признал неправильным такой приговор и наказание слишком мягким и отправил дело на новое рассмотрение в военный суд Ростова. Прокурор требовал 17 лет лишения свободы", - добавил он.

Как известно, 23 декабря 2015 года в оккупированном Россией Крыму были задержаны 4 крымских мусульман, обвиненных в участии в исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Дело крымских политзаключенных рассматривал Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. 7 сентября им объявили приговор.

Севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти назвали организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир", был приговорен к 7 годам колонии общего режима, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по 5 лет исправительной колонии общего режима.

МИД Украины осудило организован российской властью "судебный фарс" и требовало от РФ немедленной отмены приговора.

23 января 2017 года трех политзаключенных, осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир", вывезли из Ростова-на-Дону для отбывания наказания. Руслан Зейтуллаев остался в СИЗО и ожидает пересмотр дела.

Украинская правда 

Темы: КрымсудРосcия
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