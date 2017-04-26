Скоро за економію газу й електрики дадуть грошову компенсацію - Гройсман
Найближчим часом родини, що зекономили Україні гроші по субсидіях на газ й електроенергію, отримають від держави до 700 гривень компенсації.
Про це на засіданні уряду в середу заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
"За нашими розрахунками, близько 1,5 мільйона українських родин, які змогли забезпечити економію газу і електроенергії для вироблення тепла, отримають найближчими місяцями до 700 гривень компенсації готівкою, які вони зекономили за опалювальний сезон", - сказав голова Кабміну.
За його словами, такий крок уряд робить вперше в історії України.
Гройсман повідомив, що виплатами буде займатись Міністерство соціальної політики, і вони будуть відбуватися в рамках запланованої Кабміном раніше програми монетизації економії по субсидіях. Зараз, каже він, приймається одне із перших рішень щодо цієї монетизації.
Євген Кізілов, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.