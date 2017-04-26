Скоро за економію газу й електрики дадуть грошову компенсацію - Гройсман

Найближчим часом родини, що зекономили Україні гроші по субсидіях на газ й електроенергію, отримають від держави до 700 гривень компенсації.

Про це на засіданні уряду в середу заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"За нашими розрахунками, близько 1,5 мільйона українських родин, які змогли забезпечити економію газу і електроенергії для вироблення тепла, отримають найближчими місяцями до 700 гривень компенсації готівкою, які вони зекономили за опалювальний сезон", - сказав голова Кабміну.

За його словами, такий крок уряд робить вперше в історії України.

Гройсман повідомив, що виплатами буде займатись Міністерство соціальної політики, і вони будуть відбуватися в рамках запланованої Кабміном раніше програми монетизації економії по субсидіях. Зараз, каже він, приймається одне із перших рішень щодо цієї монетизації.

За інформацією віце-прем'єра Павла Розенко, гроші люди отримають вже до 1 вересня 2017 року.

Зроблено перший крок до монетизації субсидій. Люди, що зекономили газ та електроенергію до 1 вересня отримають до 700 грн "живих коштів"! — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) April 26, 2017

Євген Кізілов, УП