Скоро за экономию газа и электрики дадут денежную компенсацию - Гройсман

В ближайшее время семьи, которые сэкономили Украине деньги по субсидиям на газ и электроэнергию, получат от государства до 700 гривен компенсации.

Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"По нашим подсчетам, около 1,5 миллиона украинских семей, которые смогли обеспечить экономию газа и электроэнергии для выработки тепла, получат в ближайшие месяцы до 700 гривен компенсации наличными, которые они сэкономили за отопительный сезон", - сказал глава Кабмина.

По его словам, такой шаг правительство делает впервые в истории Украины.

Гройсман сообщил, что выплатами будет заниматься Министерство социальной политики, и они будут происходить в рамках запланированной Кабмином ранее программы монетизации экономии по субсидиям. Сейчас, говорит он, принимается одно из первых решений по этой монетизации.

По информации вице-премьера Павла Розенко, деньги люди получат уже до 1 сентября 2017 года.

Зроблено перший крок до монетизації субсидій. Люди, що зекономили газ та електроенергію до 1 вересня отримають до 700 грн "живих коштів"! — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) April 26, 2017

Евгений Кизилов, УП