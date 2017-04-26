Українець, що сидить у кримській в'язниці, перерізав собі вени

1787 переглядів
0
Середа, 26 квітня 2017, 14:28

Громадянин України Андрій Лугін, засуджений у Криму до тюремного ув'язнення, на знак протесту перерізав собі вени.

Про це повідомляє Центр інформації про права людини із посиланням на дружину засудженого Ірину Лугіну.

За її словами, таким чином Лугін протестує проти свого переміщення до колонії в Мордовії, яке було заплановано на 26 квітня, та відсутності належного медичного лікування.

За словами правозахисників, у подібній ситуації опинився інший громадянин України - Юрій Михайлов. Він, так само як і Лугін, 24 квітня оголосив сухе голодування на знак протесту проти свого майбутнього переміщення до РФ.

Андрій Лугін
Андрій Лугін
фото: ЦІПЛ

Як відомо, 23 квітня Лугін оголосив сухе голодування, оскільки не хотів, щоб його етапували для відбування покарання в Росію. Він також вимагає припинити практику нав'язування йому громадянства РФ і негайно вирішити питання про його передачу в Україну.

Лугін був засуджений у 2010 році вироком Апеляційного суду АРК. Рішення набуло сили в 2012 році за визначенням Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Українська правда

Теми: Крим Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Україна просить посилити тиск на РФ через ув'язнення Зейтуллаєва 26 квітня 2017, 13:47
Засуджений до 12 років в'язниці кримський татарин припинив голодування 26 квітня 2017, 12:33
У Керчі протестують робітники заводу, який пов'язували з Ахметовим 26 квітня 2017, 12:30
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Сущенка в Росії залишили під вартою до кінця червня
Фіала: Обшуки СБУ можуть бути пов'язані з тиском у справі Skymall
Українець, що сидить у кримській в'язниці, перерізав собі вени
Порошенко підписав зміни правил руху автомобілів на перехрестях
Усі новини
Городи Києва

Де вирощують рукколу, базилік, лаванду і арахіс

Книги

"Правда про справу Гаррі Квеберта": Уривок зі світового бестселера