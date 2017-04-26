Українець, що сидить у кримській в'язниці, перерізав собі вени

Громадянин України Андрій Лугін, засуджений у Криму до тюремного ув'язнення, на знак протесту перерізав собі вени.

Про це повідомляє Центр інформації про права людини із посиланням на дружину засудженого Ірину Лугіну.

За її словами, таким чином Лугін протестує проти свого переміщення до колонії в Мордовії, яке було заплановано на 26 квітня, та відсутності належного медичного лікування.

За словами правозахисників, у подібній ситуації опинився інший громадянин України - Юрій Михайлов. Він, так само як і Лугін, 24 квітня оголосив сухе голодування на знак протесту проти свого майбутнього переміщення до РФ.

Андрій Лугін фото: ЦІПЛ

Як відомо, 23 квітня Лугін оголосив сухе голодування, оскільки не хотів, щоб його етапували для відбування покарання в Росію. Він також вимагає припинити практику нав'язування йому громадянства РФ і негайно вирішити питання про його передачу в Україну.

Лугін був засуджений у 2010 році вироком Апеляційного суду АРК. Рішення набуло сили в 2012 році за визначенням Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Українська правда