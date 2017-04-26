Сидящий в крымской тюрьме украинец перерезал себе вены

Гражданин Украины, приговоренный в Крыму к тюремному заключению, в знак протеста перерезал себе вены.

Об этом сообщает Центр информации про права человека со ссылкой на жену осужденного Ирину Лугину.

По ее словам, таким образом Лугин протестует против своего перемещения в колонию в Мордовии, которое запланировано на 26 апреля, и отсутствия должного медицинского лечения.

По словам правозащитников, в подобной ситуации оказался другой гражданин Украины - Юрий Михайлов. Он, так же как и Лугин, 24 апреля объявил сухую голодовку в знак протеста против своего будущего перемещения в РФ.

Андрей Лугин фото: ципч

Как известно, 23 апреля Лугин объявил сухую голодовку, поскольку не хотел, чтобы его этапировали для отбывания наказания в Россию. Он также требует прекратить практику навязывания ему гражданства РФ и немедленно решить вопрос о его передаче в Украину.

Лугин был осужден в 2010 году приговором Апелляционного суда АРК. Решение вступило в силу в 2012 году по определению Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Украинская правда