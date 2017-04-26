Дослідження: Україна покращує зв'язки із США, ЄС і Китаєм

Україна у 2017 році зберегла позитивну динаміку у відносинах з США, ЄС і Китаєм, а на російському напрямі спостерігалося подальше погіршення.

Про це свідчать результати аналізу "Аудит зовнішньої політики України. Індекс відносин", сказано на сайті Інституту світової політики у партнерстві з TRUMAN Agency.

У дослідженні розглянуті ключові зміни і тренди двостороннього порядку денного України з ЄС, США, Росією і Китаєм.

"Кожна подія в сфері зовнішньої політики оцінювалося з точки зору його позитивного або негативного впливу на динаміку двосторонніх відносин.

За сумою балів кожного з напрямків формується індекс відносин за минулий квартал", - йдеться у повідомленні.

Так, за сумою балів, відносини України і ЄС були оцінені в +53 бали (-12 балів щодо показника за жовтень-грудень 2016 року), з Китаєм - в +27 балів (зростання на 2 бали щодо показника за жовтень-грудень 2016 року ), з США - в +28 балів (зростання на 6 балів), а відносини з Росією - в -61 бал (істотне погіршення в порівнянні з попереднім кварталом, на -22 бали щодо показника за жовтень-грудень 2016 року).

За словами заступника директора Інституту світової політики Сергія Солодкого, останні три місяці українсько-російські відносини були перенасиченим різного роду спецопераціями. Кількість заяв про спецоперацію зростає пропорційно падінню рівня економічної, політичної або будь-який інший співпраці.

Українська правда