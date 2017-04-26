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Исследование: Украина улучшает связи с США, ЕС и Китаем

Среда, 26 апреля 2017, 15:39

Украина в 2017 году сохранила положительную динамику в отношениях с США, ЕС и Китаем, а на российском направлении наблюдалось дальнейшее ухудшение.

Об этом свидетельствуют результаты анализа "Аудит внешней политики Украины. Индекс отношений", говорится на сайте Института мировой политики в партнерстве с TRUMAN Agency.

В исследовании рассмотрены ключевые изменения и тренды двусторонней повестки дня Украины с ЕС, США, Россией и Китаем.

"Каждое событие в сфере внешней политики оценивалось с точки зрения его положительного или отрицательного влияния на динамику двусторонних отношений.
По сумме баллов каждого из направлений формируется индекс отношений за прошедший квартал", - говорится в сообщении.

Так, по сумме баллов, отношения Украины и ЕС были оценены в +53 балла (-12 баллов относительно показателя за октябрь-декабрь 2016 года), с Китаем - в +27 баллов (рост на 2 балла относительно показателя за октябрь-декабрь 2016 ), из США - в +28 баллов (рост на 6 баллов), а отношения с Россией - в -61 балл (существенное ухудшение по сравнению с предыдущим кварталом, на -22 балла относительно показателя за октябрь-декабрь 2016 года).

По словам заместителя директора Института мировой политики Сергея Сладкого, последние три месяца украинско-российские отношения были перенасыщены разного рода спецоперации. Количество заявлений о спецоперации растет пропорционально падению уровня экономической, политической или любого другого сотрудничества.

Украинская правда

Темы: Украинамеждународная общественностьРосcиядипломатические отношения
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