САП вивчає, чи не перевищило НАБУ повноважень із Насіровим – адвокат

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Четвер, 27 квітня 2017, 10:49

Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснює досудове розслідування щодо перевищення службових повноважень детективами Національного антикорупційного бюро при затриманні Романа Насірова.

Про це в ході судового засідання у четвер заявив адвокат відстороненого голови Державної фіскальної служби Олександр Лисак.

"Ми подали три скарги по вчиненню кримінальних порушень до Печерського суду на детективів. Зокрема щодо незаконного проникнення до палати до Романа Насірова та перевищення службових повноважень", – зазначив він.

Насіров у суді
Насіров у суді
Фото Романа Кравця

"Також у нас є інформація, що за підписом Романа Симківа до ЄРДР (Єдиного реєстру досудових розслідувань – ред.) щодо перевищення службових повноважень здійснюється досудове розслідування", – зауважив адвокат.

Лисак наголосив, що станом на зараз є чотири кримінальні провадження на детективів НАБУ у справі Насірова.

Роман Кравець, УП

Теми: Насіров Антикорупційна прокуратура НАБУ Фіскальна служба
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