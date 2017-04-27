Насіров каже у суді, що його відсторонили незаконно

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Четвер, 27 квітня 2017, 11:31

Роман Насіров стверджує, що Кабінет міністрів незаконно відсторонив його від посади голови Державної фіскальної служби.

Про це він заявив під час судового засідання у четвер, коментуючи ризики, які виклали прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо уникнення від кримінальної відповідальності.

"Не зважаючи на прийняття рішення Кабміну про відсторонення мене з голови ДФС, що було незаконним, до речі, на працівників ДФС у мене залишається вплив. Ну, це як реферат на двійку, який був переписаний з якогось посібника", – зазначив він.

"Два місяці я не знаходжуся на роботі, ніякі рішення не приймаю", – додав він.

Насіров у суді
Насіров у суді
Фото Романа Кравця

Також Насіров вкотре повторив, що провадження щодо нього є безпідставним.

"Все, що ми бачимо по підозрі, – більша частина тут теорія. Я бачу, що багато фактів детективи вигадують у підозрі. Я вже розумію, як детективи вводили в оману прокурорів, своїх керівників", – заявив Насіров.

Крім того, тимчасово відсторонений голова ДФС образився на прокурорів за слова щодо імітування ним хвороби: "Далі – імітування хвороби. От за це я дуже ображаюся на прокурорів САП. От я дуже не хочу, щоб ви хворіли!".

Підсумовуючи, Насіров попросив суд відхилити клопотання САП щодо продовження термінів покладених на нього обов'язків.

Роман Кравець, УП

Теми: Насіров Фіскальна служба суд
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