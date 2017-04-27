В'ятрович – меру Одеси: Скасування декомунізації – це кримінал
Четвер, 27 квітня 2017, 11:44
Голова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович попередив мера Одеси Генадія Труханова, що за повернення старих назв вулицям його можуть притягти до кримінальної відповідальності.
Таку заяву історик зробив на своїй сторінці Facebook у четвер.
"З приводу одеського "реваншу". Повернення старих комуністичних назв є незаконним. Більш того - це пропаганда комуністичного тоталітарного режиму. Якщо Труханов підпише це рішення, то має бути притягнений до кримінальної відповідальності", - написав він.
Як повідомлялося, 26 квітня Одеська міська рада скасувала декомунізацію низки вулиць, проведену колишнім губернатором Міхеілом Саакашвілі.
Українська правда