Одеська міськрада скасувала декомунізацію вулиць, проведену Саакашвілі

Одеська міськрада затвердила назви одної тисячі п'ятсот тридцять одного топоніма (вулиць, провулків, проспектів тощо) українською та російською мовами, повернувши назви частині вулиць, які перейменував екс-губернатор Одещини Міхеїл Саакашвілі.

Таке рішення у середу прийняли на засіданні міськрада, передає "Інтерфакс-Україна".

Вказується, що на розгляд депутатів дане питання вніс один з найближчих соратників мера Одеси Геннадія Труханова, глава промерської фракції Олег Бриндак.

Після обговорення питання, рішення підтримали 46 депутатів.

В рамках даного рішення депутати імплементували рішення історико-топонімічної комісії міськради про зміну назв частини вулиць, які своїм рішенням перейменував Саакашвілі в травні 2016 року.

Зокрема в Одесу "повернулися" вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії, вулиця і провулок Бабушкіна, вулиці Гайдара, Бєлінського, Бадаєва, Терешкової, проспект Маршала Жукова і т.д.

Разом з тим, вул. Карла Лібкнехта стала вул. Небесної сотні, а провулок К.Лібкнехта - провулком Героїв Крут, дев'ять Чапаєвських провулків – Старокозачими провулками і т.д.

Як відомо, відповідно до закону про декомунізацію Саакашвілі своїм розпорядженням раніше надав нові назви приблизно трьомстам вулицям, проспектами та провулкам Одеси і населених пунктів Одеської області.

Тоді в Одесі "зникли" вулиці Дніпропетровська дорога, Героїв Сталінграда, проспект Маршала Жукова, вул.Чапаєва, десять Чапаєвських провулків і десятки інших.

Замість них з'явилися вулиці Героїв Крут, Івана і Юрія Липи, Семена Палія, вул.Бернардацці, проспект Небесної сотні, вул. Івана Мазепи, вул. Романа Шухевича та інші.

Такі дії Саакашвілі викликали неоднозначну реакцію з боку одеситів, а також депутатів міськради.

Після цього міськрада вирішила повторно перейменувати вулиці, а історико-топонімічна комісія Одеської міськради запропонувала на розгляд городян інші назви.

Однак провести громадські слухання з цього питання не вдалося через протидію активістів ряду правих організацій.

У підсумку Одеська міськрада розмістила на своєму сайті опитування щодо перейменування вулиць, в якому взяли участь близько 5000 одеситів, 75% опитаних висловилися за збереження назв вулиць, які вони носили до травня 2016 року.