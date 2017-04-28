У Македонії протестувальники захопили будівлю парламенту та напали на депутатів

128 переглядів
0
П'ятниця, 28 квітня 2017, 02:08

У Македонії увечері 27 квітня сотні демонстрантів, які є прихильниками екс-прем'єра Ніколи Груєвскі, увірвалися в будівлю парламенту в столиці країни Скоп'є.

Про це повідомляє Reuters.

Вони протестують проти обрання спікером парламенту етнічного албанця, лідера "Демократичного союзу за інтеграцію" Талата Хафері.

Через дії протестуючих постраждав лідер соціал-демократів Зоран Заєв. Також Reuters повідомляє, що демонстранти напали на іншого депутата.

Відзначається, що деякі з приблизно 200 учасників протесту, які увірвалися в парламент, були в масках.

Поліція застосувала світлошумові гранати, щоб розігнати протестуючих і розчистити шлях для евакуації депутатів із захопленого парламенту.

Поліція повідомила, що всього вісім осіб, у тому числі Заєв, отримали поранення в результаті нападу на будівлю парламенту.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Геращенко: У полоні бойовиків перебувають 127 українців
Луценко: Закарпатські митники пропустили майже тонну бурштину в Угорщину
Інститут нацпам'яті зупиняє легалізацію польських пам'яток
ДТЕК хоче відмовитися від антрациту - переходить на "газове" вугілля
Усі новини
#ВакциниПрацюють

5 фактів про щеплення

7 порад

Як стати впевненішим у собі