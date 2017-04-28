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В Македонии протестующие захватили здание парламента и напали на депутатов

Пятница, 28 апреля 2017, 02:08
В Македонии протестующие захватили здание парламента и напали на депутатов

В Македонии вечером 27 апреля сотни демонстрантов, которые являются сторонниками экс-премьера Николы Груевски, ворвались в здание парламента в столице страны Скопье.

Об этом сообщает Reuters.

Они протестуют против избрания спикером парламента этнического албанца, лидера "Демократического союза за интеграцию" Талата Хафери.

Из-за действий протестующих пострадал лидер социал-демократов Зоран Заев. Также Reuters сообщает, что демонстранты напали на другого депутата.

Отмечается, что некоторые из примерно 200 протестующих, которые ворвались в парламент, были в масках.

Полиция применила светошумовые гранаты, чтобы разогнать протестующих и расчистить путь для эвакуации депутатов из захваченного парламента.

Полиция сообщила, что всего восемь человек, в том числе Заев, получили ранения в результате нападения на здание парламента.

Темы: акцииМакедония
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