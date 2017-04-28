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У Македонії протестувальники захопили будівлю парламенту та напали на депутатів

П'ятниця, 28 квітня 2017, 02:08
У Македонії протестувальники захопили будівлю парламенту та напали на депутатів

У Македонії увечері 27 квітня сотні демонстрантів, які є прихильниками екс-прем'єра Ніколи Груєвскі, увірвалися в будівлю парламенту в столиці країни Скоп'є.

Про це повідомляє Reuters.

Вони протестують проти обрання спікером парламенту етнічного албанця, лідера "Демократичного союзу за інтеграцію" Талата Хафері.

Через дії протестуючих постраждав лідер соціал-демократів Зоран Заєв. Також Reuters повідомляє, що демонстранти напали на іншого депутата.

Відзначається, що деякі з приблизно 200 учасників протесту, які увірвалися в парламент, були в масках.

Поліція застосувала світлошумові гранати, щоб розігнати протестуючих і розчистити шлях для евакуації депутатів із захопленого парламенту.

Поліція повідомила, що всього вісім осіб, у тому числі Заєв, отримали поранення в результаті нападу на будівлю парламенту.

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїМакедонія
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