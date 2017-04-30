Ляшко: Порошенко підписав указ про припинення громадянства Артеменка

Президент України Петро Порошенко в суботу, 29 квітня, підписав указ про припинення громадянства нардепа Андрія Артеменка, який раніше нібито передав колишньому раднику Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією.

Про це на сторінці в Facebook повідомив лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.

За його словами, Артеменка позбавили громадянства "в зв'язку з добровільним набуттям ним у 2005 році громадянства Канади".

"Це унікальний і перший за 26 років Незалежності випадок, коли державний чиновник відповів за порушення Конституції України, яка передбачає лише одне - Українське! - громадянство. Зараз Артеменко і його захисники кричатимуть, що Конституція України забороняє позбавляти громадянства. Позбавляти - так, а припиняти - ні, не забороняє!", - зазначив Ляшко.

"Тепер ми вимагатимемо, щоб парламент на першому пленарному засіданні 16 травня достроко припинив депутатські повноваження Артеменка", - підкреслив нардеп.

Ляшко також додав, що за його інформацією, вранці в суботу Артеменко вилетів до Відня і висловив надію, що після повернення він здасть український паспорт.

Як відомо, раніше ГПУ звернулася до міністра внутрішніх справ Арсену Авакову з проханням ініціювати через Державну міграційну службу процедуру втрати українського громадянства Артеменко.