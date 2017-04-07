Гройсман про пенсії: Треба враховувати стаж і подолати дефіцит

11875 переглядів
0
П'ятниця, 7 квітня 2017, 11:51

Пенсійна реформа передбачатиме врахування страхового стажу робітника при нарахуванні пенсії.

Про це сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час години уряду в Верховній Раді, відповідаючи на запитання представника "Опозиційного блоку".

"Пенсійна система, яка сьогодні діє в країні, тотально несправедлива: 85% українських пенсіонерів отримують пенсію на рівні мінімальної. Це фактично тотальне зубожіння пенсіонерів. І ми, незалежно від політичних прапорів, маємо змінити цю систему, щоб досягти трьох параметрів", – сказав він.

"Параметр перший: ця система повинна стати врешті-решт справедливою. І тут треба звертати увагу на страховий стаж людини, яка виходить на пенсію. Із цим треба згодитися – так само, як із тим, що вранці сходить сонце", – пояснив прем'єр.

"Друга позиція. Ми маємо на сьогодні тотальний дефіцит Пенсійного фонду – більше 140 мільярдів. Це означає тільки єдине: що система, в якій половина є дотаційна, нежиттєздатна. Ми маємо вирішити питання дефіциту", – заявив Гройсман.

"І питання номер три. Я з усією відповідальністю заявляю, що після того, як уряд внесе варіант пенсійної реформи, який не передбачає – увага! – збільшення пенсійного віку, а передбачає інші заходи, які дозволять побудувати справедливу бездефіцитну систему, уряд України зробить перерахунок пенсій, достатньо суттєвий – і ми зможемо з 1 жовтня 2017 року підвищити пенсії в Україні", – наголосив він.

Він закликав фракцію "Опозиційного блоку" спільно з фракціями коаліції та іншими підтримати "цей варіант пенсійної реформи, звісно, після дискусії".

"Наше завдання полягає у підвищення пенсій українських громадян і зміні системи", – сказав прем’єр.

"Давайте перестанемо людей лякати. Давайте будемо говорити про те, що конкретно ми зробимо і як це позначиться на житті людей. Для нас надзвичайно важливо вирвати Україну з прірви, дати можливість людям відчути перспективу – і на власній кишені відчути, що ціни залишаються стабільними, а реальні доходи громадян зростають", – додав він.

Як відомо, у січні просочилася інформація про можливість "купувати" страховий стаж після проведення пенсійної реформи, але Мінсоцполітики не стало цього пояснювати.

У лютому Кабінет міністрів запропонував Міжнародному валютному фонду свій варіант пенсійної реформи, відхиливши пропозиції підвищення віку виходу на пенсію. Передбачалося, що Верховна Рада до кінця квітня ухвалить пенсійну реформу – й вона набуде чинності з 1 січня 2018 року.

На початку березня віце-прем’єр-міністр Павло Розенко говорив, що кінцевий варіант реформи оприлюднять "протягом місяця-двох". "Мова має йти не лише про те, як вдосконалити солідарний рівень пенсійної системи, а й про те, як дати людям можливість самим впливати на розмір своєї пенсії у майбутньому", – казав він.

2 квітня у супровідному листі до меморандуму з МВФ влада України попросила, зокрема, відкласти початок пенсійної реформи на кінець квітня 2017 року.

Олена Рощенко, УП

Теми: пенсії реформи Кабінет міністрів Гройсман
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Уряд не підвищуватиме пенсійний вік - Рева 7 квітня 2017, 10:40
Українцям підвищать пенсії вже з 1 травня 6 квітня 2017, 21:39
За рік Україна виплатила 11,5 млрд "внутрішньо переміщеним" пенсіонерам 22 березня 2017, 05:41
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Замах на молдовського олігарха Плахотнюка супроводжували спецслужби РФ – ДПСУ
АТО: Без втрат серед військових, 5 поранених
Доба в АТО: Бойовики не дотримуються "тиші", 5 військових ЗСУ поранені
Суд засудив 8 "торнадівців" до тривалих термінів ув'язнення
Усі новини
Космос

7 "землеподібних" екзопланет виявились непридатними для життя

Досвід

Працювати у чоловічому стрипризі