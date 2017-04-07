Гройсман про пенсії: Треба враховувати стаж і подолати дефіцит

Пенсійна реформа передбачатиме врахування страхового стажу робітника при нарахуванні пенсії.

Про це сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час години уряду в Верховній Раді, відповідаючи на запитання представника "Опозиційного блоку".

"Пенсійна система, яка сьогодні діє в країні, тотально несправедлива: 85% українських пенсіонерів отримують пенсію на рівні мінімальної. Це фактично тотальне зубожіння пенсіонерів. І ми, незалежно від політичних прапорів, маємо змінити цю систему, щоб досягти трьох параметрів", – сказав він.

"Параметр перший: ця система повинна стати врешті-решт справедливою. І тут треба звертати увагу на страховий стаж людини, яка виходить на пенсію. Із цим треба згодитися – так само, як із тим, що вранці сходить сонце", – пояснив прем'єр.

"Друга позиція. Ми маємо на сьогодні тотальний дефіцит Пенсійного фонду – більше 140 мільярдів. Це означає тільки єдине: що система, в якій половина є дотаційна, нежиттєздатна. Ми маємо вирішити питання дефіциту", – заявив Гройсман.

"І питання номер три. Я з усією відповідальністю заявляю, що після того, як уряд внесе варіант пенсійної реформи, який не передбачає – увага! – збільшення пенсійного віку, а передбачає інші заходи, які дозволять побудувати справедливу бездефіцитну систему, уряд України зробить перерахунок пенсій, достатньо суттєвий – і ми зможемо з 1 жовтня 2017 року підвищити пенсії в Україні", – наголосив він.

Він закликав фракцію "Опозиційного блоку" спільно з фракціями коаліції та іншими підтримати "цей варіант пенсійної реформи, звісно, після дискусії".

"Наше завдання полягає у підвищення пенсій українських громадян і зміні системи", – сказав прем’єр.

"Давайте перестанемо людей лякати. Давайте будемо говорити про те, що конкретно ми зробимо і як це позначиться на житті людей. Для нас надзвичайно важливо вирвати Україну з прірви, дати можливість людям відчути перспективу – і на власній кишені відчути, що ціни залишаються стабільними, а реальні доходи громадян зростають", – додав він.

Як відомо, у січні просочилася інформація про можливість "купувати" страховий стаж після проведення пенсійної реформи, але Мінсоцполітики не стало цього пояснювати.

У лютому Кабінет міністрів запропонував Міжнародному валютному фонду свій варіант пенсійної реформи, відхиливши пропозиції підвищення віку виходу на пенсію. Передбачалося, що Верховна Рада до кінця квітня ухвалить пенсійну реформу – й вона набуде чинності з 1 січня 2018 року.

На початку березня віце-прем’єр-міністр Павло Розенко говорив, що кінцевий варіант реформи оприлюднять "протягом місяця-двох". "Мова має йти не лише про те, як вдосконалити солідарний рівень пенсійної системи, а й про те, як дати людям можливість самим впливати на розмір своєї пенсії у майбутньому", – казав він.

2 квітня у супровідному листі до меморандуму з МВФ влада України попросила, зокрема, відкласти початок пенсійної реформи на кінець квітня 2017 року.

Олена Рощенко, УП