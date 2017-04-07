Аваков назвав Семенченка аферистом, не гідним мандату Ради

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П'ятниця, 7 квітня 2017, 16:28

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав народного депутата із фракції "Самопоміч" Семена Семенченко аферистом.

Таку заяву він зробив на брифінгу в п'ятницю.

"Ті факти, які випливають на поверхню, відносно діяльності цього афериста, вони дуже чітко показують нам, що ця людина не гідна того мандату, який вона носить", - сказав Аваков, коментуючи компромат Семенченка на командира роти особливого призначення поліції Донеччини Юрія Голубана.

Як повідомлялося, 6 квітня нардепи Єгор Соболєв і Семен Семенченко розповіли про відео, на якому Голубан нібито знятий із ватажком батальйону бойовиків "Восток" Олександром Ходаковським. З цього приводу "Самопоміч" вимагає від ГПУ й СБУ перевірити зв'язки Голубана з бойовиками у 2014 році.

Аваков пообіцяв, що правоохоронці перевірять Голубана, але зазначив: "Якось дивно, що терорист Ходаковський (саме він виклав скандальне відео в інтернет – ред.), на руках якого кров наших людей, на диво синхронно діє з деякими нашими парламентарями, одномоментно виступаючи зі звинуваченнями на адресу нашого офіцера Голубана, в унісон вимагаючи одного й того ж. Це і є елемент гібридної війни".

Євген Кізілов, УП

Теми: Аваков Семенченко
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