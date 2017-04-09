Тіллерсон і Лавров поговорили про Сирію після ракетного удару США

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Неділя, 9 квітня 2017, 00:29

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і держсекретар США Рекс Тіллерсон поговорили по телефону про ситуацію в Сирії після ракетного удару США по авіабазі військ Башара Асада.

Про це з посиланням на заяву російського міністерства повідомляє Reuters.

Лавров відзначив, що "атака на країну, чий уряд бореться з терроризмом лише грає на руку екстремістам і створює додаткові загрози для регіону і глобальної безпеки".

Він також заявив Тіллерсону, що твердження про те, що сирійські військові використовували хімічну зброю в провінції Ідліб 4 квітня не відповідає дійсності.

Згідно із заявою, Лавров і Тіллерсон домовилися продовжити обговорення Сирії особисто. Наступного тижня, як очікується, Тіллерсон прибуде в Москву з офіційним візитом.

Як повідомлялося, США розслідують можливу причетність Росії до хімічної атаки в Сирії, яка спонукала президента Дональда Трампа почати прямі військові дії проти сирійського президента Башара Асада. Пентагон також вивчає чи бомбив російський військовий літак лікарню в Хан-Шейхун через п'ять годин після хімічної атаки з метою знищення доказів.

На брифінгу після ракетного удару США по авіабазі військ Башара Асада в Сирії держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Росія або є співучасницею, або просто некомпетентною, якщо не може довести до кінця угоду про утилізацію хімічної зброї в Сирії.

Зазначимо, що Росія заблокувала резолюцію ООН щодо проведення розслідування хімічної атаки на сирійське місто Хан-Шейхун.

Теми: Сирія США Росія
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