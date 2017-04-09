Полторак відправить спецкомісію на полігон у Чугуїв - перевірити умови для бійців

На Чугуївський полігон, де розміщено особовий склад 54 бригади ЗСУ, буде направлено спецкомісію для перевірки фактів неналежних побутових умов, у яких проживають бійці.

Про це 9 квітня повідомив глава Міноборони України Степан Полторак.

За словами міністра, відповідальним посадовим особам дано вказівку у найкоротші терміни усунути усі недоліки.

"Буде проведено службове розслідування за даними фактами, а усіх посадових осіб, чиї дії призвели до недбальства, буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності", - заявив глава МОУ.

Окрім того Полторак повідомив, що дав доручення відповідальним посадовим особам з'ясувати обставини щодо несвоєчасних грошових виплат у окремих підрозділах 72 бригади ЗСУ та притягнути до дисциплінарної відповідальності винних.

Раніше у мережі з'явилися фото намету з полігону біля Чугуєва, у якому розміщено умивальники без кранів.

Фото розмістив волонтер Юрій Мисягін та зазначив, що труби до умивальників підвели, вода є, але кранів немає. За його словами, вже придбано 20 кранів, які мають встановити військові.

Українська правда