Вибори в ОТГ: Ключова проблема - підкуп виборців

Проблема підкупу виборців на виборах залишається ключовою, найбільш масштабні порушення законодавства мали місце на виборах Шполянської ОТГ Черкаської області.

Про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель за підсумками виборів голів об'єднаних територіальних громад, що відбулися 30 квітня.

"Вдосконалюється лише сама технологія - все більшого поширення набувають форми т.зв. "легального підкупу", до якого формально не має відношення кандидат і який дуже складно довести у судовому порядку", - зазначив він.

Зокрема, за його словами, однією із форм агітації у низці сіл Чернігівщини стали роздача отрути для жуків і безпрограшна лотерея із дешевим вином.

"На Луганщині виборців "купували" соціальними картками і пакетами з цукром. При цьому масштаби цукрової піраміди вражали навіть досвідчених політтехнологів", - додав Кошель.