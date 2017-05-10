Після інцидентів у Дніпрі полетіли голови поліцейських начальників

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив низку поліцейських у місті Дніпро.

Про це він повідомив 10 травня у Facebook.

Це сталося після попереднього розгляду інцидентів і провокацій на 9 травня.

Посаду втратив начальник поліції області Ігор Репешко

та начальник поліції міста Андрій Бідило

"Вранці підписаний наказ про звільнення з посад:

- начальника управління поліції Дніпропетровської області генерала Репешка;

- начальника міського управління поліції Дніпра полковника Бідила;

- відповідних заступників щодо забезпечення громадської безпеки", – пише Аваков.

Також призначено службове розслідування за тим, що сталося – для подальшого вивчення дій поліцейських. У Дніпро направлено комісію на чолі з головою ДВБ Нацполіції Ковалем.

Створено і спрямовано в Дніпро спеціальну слідчу групу для розслідування дій цивільних осіб і їх координаторів в рамках порушених кримінальних проваджень.

"Сподіваюся цей урок поліцією Дніпра буде засвоєний", – зазначив міністр.

Як відомо, 9 травня 2017 року в місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні намети "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.

Керівник головного управління поліції Дніпропетровської області призначив службове розслідування дій поліції під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом.

Українська правда