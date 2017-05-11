Гройсман про Дніпро: Ця тітушня має сидіти за гратами

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Четвер, 11 травня 2017, 11:34

До подій у Дніпрі 9 травня причетні політики, які опікуються своїм рейтингом.

Про це, відкриваючи засідання Кабінету міністрів, заявив прем’єр Володимир Гройсман.

За його словами, кадрові звільнення в Дніпрі – це тільки початок. Гройсман звинувати у організації провокацій у Дніпрі політиків, які переймаються своїм рейтингом.

"Політики мудрі тоді, коли можуть спокійно із чистим серцем не провокувати людей, а зробити нормальну атмосферу, а не зводити всіх ради гадського рейтингу", - заявив він.

Гройсман закликав ідентифікувати кожного з "тітушок". "Я дивився на тих бройлерів – які там бігали, великі спортсмени – маємо ідентифікувати кожного. Ця тітушня має сидіти за гратами", - сказав глава уряду.

"Замість того, щоб людям похилого віку і нашим ветеранам, які і сьогодні воюють, подякувати, вони - мавпи - бігають і руками махають", - сказав він.

Як відомо, 9 травня 2017 року в місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано понад 10 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні палатки "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.

Керівництво місцевої поліції звільнено.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Гройсман Дніпро
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