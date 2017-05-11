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Гройсман о Днипре: Эта титушня должна сидеть за решеткой

Четверг, 11 мая 2017, 11:34

К событиям в Днипре 9 мая причастны политики, которые беспокоятся о своем рейтинге.

Об этом, открывая заседание Кабинета министров, заявил премьер Владимир Гройсман.

По его словам, кадровые увольнения в Днипре - это только начало. Гройсман обвинил в организации провокаций в Днипре политиков, которые заботятся только о своем рейтинге.

"Политики мудрые тогда, когда могут спокойно с чистым сердцем не провоцировать людей, а сделать нормальную атмосферу, а не сводить всех ради гадского рейтинга", - заявил он.

Гройсман призвал идентифицировать каждого из "титушок". "Я смотрел на бройлеров, которые бегали там, великие спортсмены - должны идентифицировать каждого. Эта титушня должна сидеть за решеткой", - сказал глава правительства.

"Вместо того, чтобы пожилых людей и наших ветеранов, которые и сегодня воюют, поблагодарить, они - обезьяны - бегают и руками машут", - сказал он.

Как известно, 9 мая 2017 года в городе Днипро произошла массовая драка, были травмированы более 10 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным СМИ, потасовку с АТОошниками начали неизвестные ребята спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди, а полиция поэтому оттеснила ветеранов.

Руководство местной полиции уволено.

Татьяна Кусок, УП

Темы: ГройсманДнепр
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