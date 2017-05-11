Артеменко просить ВАСУ повернути йому громадянство

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Четвер, 11 травня 2017, 14:23

Позафракційний народний депутат Андрій Артеменко просить Вищий адміністративний суд визнати незаконним і скасувати указ президента Петра Порошенка про припинення українського громадянства депутата.

Про це повідомив адвокат Артеменко Леонід Сиваков, повідомляють Українські новини.

"Уже оскаржили у Вищому адміністративному суді", - сказав він.

За словами Сивакова, дата судового засідання поки не визначена.

Захист депутата направила в Адміністрацію Президента запит з проханням надати копію указу про припинення українського громадянства.

На думку Сивакова, такі укази повинні публікуватися.

Як відомо, 29 квітня президент Петро Порошенко підписав указ про позбавлення громадянства народного депутата Андрія Артеменка. Підставою став закон "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

За словами самого Артеменка, у нього є громадянство Канади і не тільки.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера заявив, що Артеменко зможе відвідувати Верховну Раду, поки парламент не прийме відповідну постанову.

Теми: Порошенко громадянство
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