Суд у Дніпрі арештував ще трьох "тітушок" за бійку 9 травня

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П'ятниця, 12 травня 2017, 17:53

Суд у Дніпрі арештували ще трьох "тітушок", що брали участь у бійці, яка відбулася 9 травня.   

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Твиттере.

"Дніпро. Ще троє "орлів Вілкула" затримані і заарештовані судом. "Тітушкова бадьорість" 9 травня змінилася камерою 12 травня", - написав він.

Як відомо, у четвер суд арештував одного з учасників бійки у Дніпрі, яка відбулася 9 травня.

9 травня 2017 року в місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні намети "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях.

Керівник головного управління поліції Дніпропетровської області призначив службове розслідування дій поліції під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом.

Українська правда

Теми: Дніпро Аваков поліція
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