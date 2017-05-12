Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд у Дніпрі арештував ще трьох "тітушок" за бійку 9 травня

П'ятниця, 12 травня 2017, 17:53

Суд у Дніпрі арештували ще трьох "тітушок", що брали участь у бійці, яка відбулася 9 травня.   

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Твиттере.

"Дніпро. Ще троє "орлів Вілкула" затримані і заарештовані судом. "Тітушкова бадьорість" 9 травня змінилася камерою 12 травня", - написав він.

Як відомо, у четвер суд арештував одного з учасників бійки у Дніпрі, яка відбулася 9 травня.

9 травня 2017 року в місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні намети "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях.

Керівник головного управління поліції Дніпропетровської області призначив службове розслідування дій поліції під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом.

Українська правда

Теми: ДніпроАваковполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Дніпро
Побиття зі стріляниною: у мережі з’явилося відео "вручення повістки" в Дніпрі. Поліція проводить перевірку
Маневрували на двох човнах: ССО показали, як розбили окупантів на одному з островів Дніпра
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
Останні новини
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
Усі новини...
Реклама: