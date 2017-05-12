Суд в Днипре арестовал еще трех "титушок" за драку 9 мая

Суд в Днипре арестовали еще трех "титушок", участвовавшие в драке, которая произошла 9 мая.



Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Твиттере.



"Днепр. Еще трое "орлов вилкула" задержаны и арестованы судом. "Титушиная бодрость" 9 мая сменилась камерой 12 мая", - написал он.



Как известно, в четверг суд арестовал одного из участников драки в Днипре, которая состоялась 9 мая.



9 мая 2017 года в городе Днипро произошла массовая драка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.



По данным СМИ, потасовку с АТОвцямы начали неизвестные ребята спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди.

Руководитель главного управления полиции Днепропетровской области назначил служебное расследование действий полиции во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом.



Украинская правда