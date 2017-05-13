Гройсман обещает проверить расход государственных средств на Евровидение

Премьер Владимир Гройсман намерен проверить, были ли незаконные растраты госсредств, выделенных на проведение в Украине Евровидения.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я буду настаивать, и коллеги это знают, я говорил об этом еще на первом заседании нашего организационного комитета, мы тратим деньги, делаем это рационально, максимально эффективно, но, как только будет завершено Евровидение, я лично обращусь ко всем контролирующим органам, провести проверку закупок и всего остального. Если все эффективно - я пожму руку и поблагодарю, а если нет, то каждый, кто поставил свою подпись, будет нести за это ответственность", - заявил премьер-министр.

Как сообщалось, Национальная общественная телерадиокомпания Украины заключила соглашение на сумму 97 500 гривен с ФОП "Дунюшкин" на "креативное обслуживание" официального веб-портала "Евровидение" eurovision.ua.

Также сообщалось, что на меры безопасности украинские организаторы песенного конкурса Евровидение потратили около 50 млн гривен.

Больше читайте в статье "Льются, как песня. Кто и сколько заработал на Евровидении".