Жоден із верифікованих не хоче повертатися до бойовиків – президент

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Неділя, 14 травня 2017, 16:37

Усі верифіковані засуджені чи підозрювані в Україні особи, які фігурують у списках бойовиків на звільнення, відмовилися повертатися на окуповану частину Донбасу.

Про це повідомив президент Петро Порошенко під час підсумкової прес-конференції у Києві у неділю, 14 травня.

Він зазначив, що Україна намагається звільнити і тих українців, яких утримують бойовики на Донбасі, і тих, яких утримує Росія за своїми ґратами.

"У нас є два типи в'язнів – ті, які незаконно утримуються на окупованій території. Загальна їх кількість перевищує 100 осіб. І ми робимо рішучі кроки, щоб у форматі тристоронньої контактної групи вийти на повернення наших хлопців і дівчат додому", – сказав Порошенко.

"Я санкціонував верифікацію тих, хто перебуває під слідством, і тих, хто ув’язнений не по важких статтях в українських місцях позбавлення волі. Вони відмовлялися – там були дуже складні переговори", – зазначив він.

За словами Порошенка, Київ пропонував, аби верифікацію провів Міжнародний комітет Червоного хреста – Росія відмовилися. "Потім ми запропонували представників Організації об’єднаних націй – півтора місяці вони (росіяни – ред.) перевіряли нашу пропозицію, відмовилися від послуг з верифікації ООН", – додав він.

"Вони запропонували, щоби дві родички ув’язнених, які сьогодні відбувають покарання в Україні, приїхали й верифікували всіх. Я сказав, що цього ніколи не буде, нам потрібна авторитетна міжнародна організація", – заявив Порошенко.

Потім він запропонував ОБСЄ – "нарешті вони (в РФ) прийняли пропозицію".

"І добре, бо тричі не приїжджали вони на призначену дату верифікації, намагаючись звинуватити українську сторону. І ОБСЄ категорично заперечувало цій версії – і сказала, що Україна чітко виконує взяті на себе зобов’язання", – сказав він.

"100% з тих, кого Україна надала можливість перевірити щодо бажання повернутися в окуповані Донецьк і Луганськ, 100% підтвердили своє небажання. Уявіть собі: людина готова залишитися в українській в’язниці, аби не їхати на окуповану територію", – повідомив президент.

"Вони (опоненти – ред.) розгубилися, пропали – і далі ми чекаємо засідання тристоронньої контактної групи. Постійна модифікація позиції російської сторони свідчить про кардинальне небажання звільняти українських заручників, незважаючи на чіткі зобов’язання, які Росія взяла на себе в Мінських угодах", – заявив Порошенко.

За його словами, це додаткова аргументація партнерам зі США, Євросоюзу щодо необхідності продовження санкцій проти Російської Федерації "у зв’язку з невиконанням Мінських угод".

"Щодо Російської Федерації – ситуація (з в’язнями) ще важча. Ми постійно ставимо це питання на всіх рівнях. На жаль, ми не маємо прогресу. Це курується безпосередньо російським керівництвом. І позитивне рішення залежить тільки від нього", – сказав Порошенко..

Олена Рощенко, УП

Теми: заручники політв'язні Порошенко Донбас Росія
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