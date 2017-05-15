У прокуратурі уточнили, що Седюка не посадять у тюрму

Прокурор Богдан Симененко, що був присутній під час засідання Дніпровського райсуду, де обрали запобіжний захід пранкеру Віталію Седюку, заявив, що стаття, за якою він проходить, не передбачає ув'язнення.

Про це він заявив після оголошення рішення суду.

Прокурор заявив, що якби Седюк чинив опір, то це підпадало б під частину 3 статті 296 ККУ.

"Однак кваліфікація під час висунення підозри Седюку є частиною 1 статті 296 ККУ, за якою передбачено обмеження волі до 5 років", - сказав він.

Симененко заявив, що прокуратура просила про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, оскільки "дана стаття за частиною 1 не передбачає позбавлення волі, як міру покарання, тому ми не в праві просити саме домашній арешт, або тримання під вартою підозрюваного".

Прокурор наголосив, що стаття передбачає не позбавлення волі, а обмеження волі.

"Це не тюрма. Особу обмежують в його пересуванні, доставляють у відповідний заклад, де є арештні будинки. Він пересувається по території, однак він не може вийти за її межі", - сказав Симененко.

"Зараз буде проводитися досудове розслідування в межах двомісячного строку. Після цього відкриваються матеріали досудового розслідування, складається обвинувальний акт, який погоджується прокурором і скеровується до суду для слухання справи по суті", - сказав він.

Також він додав що ця стаття передбачає можливість стягнення штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів.

Як відомо, суд обрав запобіжний захід пранкеру Віталію Седюку, відпустивши його під особисте зобов'язання на 60 діб.

Українська правда