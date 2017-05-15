Пранкера, що зняв штани на Євробаченні, відпустили під особисте зобов'язання

Суд обрав запобіжний захід пранкеру Віталію Седюку, відпустивши його під особисте зобов'язання на 60 діб.

Таке рішення оголосив суддя Дніпровського райсуду Максимець.

"Клопотання задовольнити. Застосувати до Седюка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Зобов'язати Седюка прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого управління НП, тощо", - сказав він.

Суддя також зобов'язав пранкера повідомляти про зміну місця проживання та здати паспорти для виїзду за кордон.

Як відомо, Седюка затримали після того, як він вискочив на сцену Євробачення без штанів, коли там виступала Джамала.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Українська правда