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В прокуратуре уточнили, что Седюка не посадят в тюрьму

Понедельник, 15 мая 2017, 15:25

Прокурор Богдан Симененко, присутствовавший на заседании Днепровского райсуда, где избрали меру пресечения пранкеру Виталию Седюку, заявил, что статья, по которой он проходит, не предусматривает заключения в тюрьме.

Об этом он заявил после оглашения решения суда.

Прокурор заявил, что если бы Седюк сопротивлялся, то это подпадало бы под часть 3 статьи 296 УК.

"Но квалификация во время выдвижения подозрения Седюка является частью 1 статьи 296 ККУ, по которой предусмотрено ограничение свободы до 5 лет", - сказал он.

Симененко заявил, что прокуратура просила о мере пресечения в виде личного обязательства, поскольку "данная статья по части 1 не предусматривает лишения свободы, как меру наказания, поэтому мы не в праве просить именно домашний арест или содержание под стражей подозреваемого".

Прокурор отметил, что статья предусматривает не лишение свободы, а ограничение свободы.

"Это не тюрьма. Человека ограничивают в его передвижении, доставляют в заведение, где есть арестные дома. Он передвигается по территории, однако он не может выйти за ее пределы", - сказал Симененко.

"Сейчас будет проводиться досудебное расследование в пределах двухмесячного срока. После этого открываются материалы досудебного расследования, складывается  обвинительный акт, который соглашается прокурором и направляется в суд для рассмотрения дела по существу", - сказал он.

Также он добавил, что эта статья предусматривает возможность взыскания штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов.

Как известно, суд избрал меру пресечения пранкеру Виталию Седюку, отпустив его под личное обязательство на 60 суток.

Украинская правда

Темы: тюрьмаЕвровидение
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