У Яроша заявляють, що його охоронець не стріляв у таксистів у Кам’янському

В ГО "Державницька ініціатива Дмитра Яроша" заявляють, що охоронець Яроша не стріляв у таксиста на Дніпропетровщині, правопорушником виявився інший член організації, який має понести відповідальність.

Про це "Українській правді" розповів голова Правління ГО "Державницька Ініціатива Яроша" Андрій Шараскін.

"Розтиражоване фото з посвідченням охоронця Яроша належить Роману, який виступає у справі як свідок і не стріляв", - зазначив Шараскін.

Водночас, у заяві Шараскіна на сайті "Сектор правди" йдеться про те, що у таксистів стріляв військовослужбовець Михайло. За словами Шараскіна, водій таксі "неадекватно" відреагував на привітання "Слава Україні".

Також він зазначив, що Михайло - "побратим, активний учасник Революції Гідності, учасник бойових дій на Сході" і за чотири роки не отримував реабілітації.

"Тож цілком зрозуміла реакція Михайла, коли гасло, з яким хлопці йдуть в бій, яке є подекуди останніми словами на устах загиблих – мирний мешканець просто ігнорує", - вважає Шараскін.

Він додав, що Михайло понесе відповідальність і ГО "ДІЯ" сподівається на правдиве встановлення всіх обставин інциденту.

Як повідомила "Українським Новинам" прес-секретар міського відділу поліції Олена Тимченко, поліція затримала військовослужбовця за фактом стрілянини в таксистів в Кам'янському Дніпропетровської області.

Поліція заперечує, що у затриманого виявили посвідчення охоронця або помічника позафракційного депутата Верховної Ради Дмитра Яроша.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що 14 травня у Кам'янському сталася перестрілка, внаслідок якої поранення отримали двоє людей. Раніше у стрілянині звинувачували охоронця Яроша.

Українська правда