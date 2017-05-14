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На Дніпропетровщині сталася стрілянина через привітання "Слава Україні"

Неділя, 14 травня 2017, 23:49
На Дніпропетровщині сталася стрілянина через привітання Слава Україні

У н.п. Кам'янське відбулася перестрілка, внаслідок якої поранення отримали двоє людей. У застосуванні зброї підозрюють члена партії "ДІЯ" та особистого охоронця Дмитра Яроша.

Як повідомляє місцеве видання "Событие", інцидент зі стріляниною стався на вул.Медичній.

"Небажання водія таксі відповісти пасажирам на вітання "Слава Україні!" спричинило їхню бурхливу реакцію і вони вирішили силою вимагати відповіді. За словами очевидців, двоє пасажирів завдали удару водієві ззаду, ... під час сварки пасажири таксі почали бити машину. Один із них прострілив водієві таксі обидві ноги", - зазначено у повідомленні.

На місце події приїхали інші таксисти, одного з них також було поранено.

Наразі поранені перебувають у лікарні.

Двох учасників конфлікту було затримано на місці, ще одному вдалося втекти.

Разом із тим лідер Кам'янської міської організації "Правий Сектор" Аскольд Можейко оприлюднив у Facebook заяву, в якій повідомив ім'я одного із затриманих і зазначив, що він не є членом "ПС", а входить у партію "Державницька ініціатіва Яроша" (ДІЯ) і є особистим охоронцем Дмитра Яроша.

 
 

"Ми не знаємо причин інциденту і обставин, за яких стався конфлікт... Вважаємо, що Ярош і керівництво партії мають розібратися у ситуації і оприлюднити результати власного розслідування", - додав Можейко.

 

Коментарів або заяв від партії "ДІЯ" або Дмитра Яроша наразі немає. 

Українська правда

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Теми: ЯрошДніпропетровська областьзброяскандал
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